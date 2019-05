Piano di Sorrento. ‘Giornate in Rosa’ per la prevenzione del tumore al seno

Piano di Sorrento – Domenica 12 Maggio 2019 – Villa Fondi dalle ore 9 alle 14 –

Iniziativa ‘Giornate in Rosa’ Rotary Club Sorrento.

Si tratta di un progetto di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria ideato dal Rotary Club di Castellammare di Stabia. Domenica 12 maggio dalle 9 alle 14, a Piano di Sorrento a Villa Fondi, con il Camper della Salute, si svolgerà la decima giornata del Progetto “Giornate in Rosa”, che ha preso il via il 17 ottobre 2018, a Castellammare di Stabia, successivamente a Pompei , davanti al Santuario e poi in Penisola Sorrentina, prima a S. Agnello, ora a Piano di Sorrento. Grazie all’ intesa tra il Presidente del Rotary Club sorrento, il dr. Giuseppe De Simone, ed il Sindaco del Comune di Piano di Sorrento, il dr. Vincenzo Iaccarino, donne ed uomini domenica nello splendido giardino di Villa Fondi riceveranno informazioni e saranno sensibilizzati sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. “Giornate in Rosa” è un progetto di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma mammario e per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria ideato dal Rotary Club di Castellammare di Stabia, con l’adesione dei Rotary Club di Pompei Villa dei Misteri, di Scafati Angri Realvalle Centenario e di Sorrento. Sino ad ora , grande è stato l’interesse suscitato nella popolazione femminile con il riscontro , alle più rosee aspettative, con oltre 200 consulenze informative effettuate nelle giornate precedenti nei Comuni di Castellammare di Stabia, Pompei e Sant’ Agnello. Il progetto ha ricevuto il Patrocinio dell’Asl Napoli 3 Sud, dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e provincia, dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli. Un particolare ringraziamento all’Ordine dei Farmacisti di Napoli, che ha dato la disponibilità del Camper della Salute. Il Progetto nasce dalla constatazione che in Campania e nell’intero Sud, la percentuale di adesione da parte della popolazione femminile ai programmi di screening mammario è ancora molto bassa e nettamente inferiore a quella riscontrata nel territorio nazionale. Di conseguenza le diagnosi vengono effettuate tardivamente, quando il carcinoma è più difficilmente curabile. Considerando che la bassa partecipazione nasce anche dalla scarsa conoscenza dei programmi di screening, il Rotary Club di Castellammare ha realizzato il Progetto “Giornate in Rosa”, incentrato sia sull’informazione e la sensibilizzazione sulla prevenzione del carcinoma mammario, che sulla consapevolezza sulla possibile ricostruzione mammaria. Il Progetto prevede inoltre la divulgazione di centinaia di opuscoli illustrativi alla popolazione, in occasione delle giornate dedicate. Responsabile del Progetto è la dott.ssa Amalia Vozza, Specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, in collaborazione con altri professionisti del Club di Castellammare di Stabia: il dott. Vincenzo Amelina Dirigente I livello, U.O. C. Chirurgia Generale, ASL NA 3 sud, Ospedale Riuniti Area Stabiese; il dott. Luigi Baron Dirigente Medico Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica, ASL NA 3 sud, Ospedale Riuniti Area Stabiese; la prof.ssa Carmen Matarazzo già docente Liceo Scientico “F. Severi”;il prof. Antonio Vozza, già Professore Associato Dermatologia e Venereologia, Facoltà Medicina e Chirurgia, Università “Vanvitelli”.