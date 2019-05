Piano di Sorrento. Fiocco Rosa al “Bar Lena”. E’ nata Lena..

Piano di Sorrento. Fiocco Rosa al Bar Lena, dal 1968 l’ultimo bar sulla Meta Amalfi prima di imboccare la strada per Positano e la Costiera amalfitana e la S.S. 163 da un lato eil Nastro Azzurro per i Colli di Fontanelle di Sant’Agnello e Massa Lubrense. La nuova arrivata non poteva non chiamarsi Lena… Augurissimi a tutti da Positanonews