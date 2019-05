Piano di Sorrento. Domenica torna l’appuntamento con il mercato di “Campagna Amica”, con tantissimi prodotti a chilometro zero

Piano di Sorrento. Domenica 19 maggio, dalle 9.00 alle 13.30, torna l’appuntamento con il mercato di “Campagna Amica” della Coldiretti. Grazie ai produttori agricoli e zootecnici sarà possibile fare un viaggio tra i sapori tradizionali e locali con la possibilità di gustare prodotti tipici e di eccellenza a chilometro zero, come frutta, ortaggi, formaggi, miele, salumi, vino, olio e tantissimi altre prelibatezze. Il mercato di “Campagna Amica” si svolge ogni prima e terza domenica del mese nella bellissima e storica struttura del capannone ortofrutticolo, situato nella centrale Piazza della Repubblica, con la sua copertura in ferro e legno e la pavimentazione in pietra lavica. E’ un modo per avvicinare i produttori ai consumatori e viceversa, accorciando la filiera e dando la possibilità di far conoscere ed apprezzare i prodotti d’eccellenza locali non solo ai residenti ma anche ai tanti turisti che si trovano in vacanza in penisola sorrentina. Un modo per trascorrere una domenica mattina tra gli odori ed i sapori della nostra terra, a contatto diretto con i produttori che saranno pronti a fornire anche preziosi consigli.