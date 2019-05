Piano di Sorrento. Il Comune assumerà tre vigili stazioni e tre istruttori amministrativi

Piano di Sorrento. Il Comune intende rafforzare la propria pianta organica ed assumerà tre nuovi vigili urbani con un contratto stagionale utilizzando i fondi del progetto “Spiagge Sicure”. L’assunzione di tre nuovi agenti di polizia municipale è dettata dalla necessità di incrementare nel periodo estivo la sorveglianza sia in strada, che in prossimità dei lidi balneari e della stazione della Circumvesuviana. Il Comune, inoltre, assumerà tre istruttori amministrativi. Le nuove assunzioni si rendono necessarie anche perché a breve andranno in pensione alcuni dipendenti comunali grazie al raggiungimento della famosa “Quota 100”. Proprio negli ultimi giorni l’amministrazione carottese, guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino, ha pubblicato l’avviso per la ricerca dei tre nuovi istruttori amministrativi categoria C per i quali è pronto un contratto a tempo indeterminato e parziale al 50 per cento. Inizialmente ci sarà un avviso di mobilità volontaria e, in mancanza di riscontri, si procederà con un ulteriore avviso.