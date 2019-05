Piano di Sorrento. Ci lascia Angelo Pollio, ebanista-restauratore

Piano di Sorrento. Assistito amorevolmente dai suoi cari, dopo una vita onesta e laboriosa, è volta al Cielo tra la pace degli Angeli l’anima buona e generosa di Angelo Pollio, ebanista e restauratore conosciuto ed amato da tutti. Con immenso dolore lo comunicano i fratelli Giuseppe, Maria e Gabriele, i cognati, i nipoti ed i pronipoti. Le esequie muoveranno dalla casa dell’estinto in Via Artemano n, 30, domani 12 maggio alle ore 15.15 per la Chiesa parrocchiale della SS. Trinità dove verrà officiato il rito funebre. Le spoglie mortali di Angelo riposeranno nella tomba di famiglia del cimitero di Piano di Sorrento accanto a quelle dei genitori.