Piano di Sorrento. Questo maltempo che da domenica incombe sulla nostra Penisola, non si da tregua. Il temporale ed il forte vento, questa mattina ha radicato un pino che è caduto in prossimità del campetto sportivo di S. Liborio. L’albero, con i suoi rami molto folti, ha creato non pochi problemi abbattendosi sulla carreggiata, completamente bloccata al traffico. Si è per fortuna evitato il peggio, visto che al momento del crollo, non vi erano macchine in transito o pedoni. Un auto parcheggiata nei pressi del campetto, però, è rimasta danneggiata dal pesante urto. Pronto intervento della Protezione civile e dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza il tratto.

L’albero è stato rimosso ed il traffico ha ripreso a scorrere regolarmente.