Piano di Sorrento. Atti di bullismo fuori l’istituto nautico. Studente in ospedale

Piano di Sorrento di Sorrento. Atti di bullismo dopo la scuola. Ragazzo ferito.

All’uscita da scuola, intorno alle 14, alcuni ragazzi frequentati l’istituto Nautico Nino Bixio hanno preso d’assalto un studente.

A quanto pare il ragazzo è stato steso al suolo e colpito con calci in testa e sul volto.

Sul posto sono intervenuti i paramedici dell’ambulanza che hanno prontamente portato il ragazzo in ospedale.

I vigili, intervenuti anche loro sul posto, hanno individuato l’aggressore che è scappato in direzione della Circumvesuviana.

Secondo alcuni alunni dell’istituto carottese, si trattava di una faida “amorosa” e che il ragazzo in questione non è delle nostre zone. Tutto non è ancora certo, vocine da corridoio, ma potrebbe essere una pista.

Ci saranno degli aggiornamenti sullo stato di salute del ragazzo e chiarezze sullo motivo scatenante della “rissa”.