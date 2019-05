Piano di Sorrento. Antonino Maresca dal Vittoria al Sirenuse di Positano, consulente pasticceria per il Marianiello . Lo abbiamo beccato nel centralissimo bar di Piazza Cota mentre guardava vetrate e si organizzava. Da poco il Marianiello, rilevato da una cordata di soci da Nello Russo, ha acquistato il locale alle spalle, che ha sempre avuto sfortunate conduzioni come ristorazione, per farne una propria pasticceria .

“Sono qui in veste di consulente – ci rivela Maresca -, il mio percorso ha visto il Vittoria a Sorrento, il Sirenuse a Positano, poi Ischia e ora faccio da consulente”. Insomma un consulente stellato…

Con un’esperienza ventennale, Antonino Maresca svolge attività di consulenza per ristoranti, pasticcerie ed aziende del settore agro-alimentare ed è autore di numerosi corsi di formazione per appassionati ed operatori del settore.

“Ho avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha educato al gusto. Il gusto è il fondamento dell’arte dolce, significa capire quando è il momento di aggiungere e quando togliere. La mia pasticceria è una continua ricerca di armonia…di equilibrio tra bellezza e sapore. Il dessert va concepito come un gran finale e, per questo, deve lasciare il ricordo di un’emozione forte”.

DICONO DI LUI

Nino Di Costanzo Chef di Cucina

“Ho una profonda ammirazione per Antonino Maresca, la sua, lo devo riconoscere, è una professione molto più difficile della mia. Quando pensiamo ad un nuovo dessert, il progetto lo analizziamo insieme, ma la perfetta esecuzione soltanto lui riesce a realizzarla. È un indiscutibile fuoriclasse: una genialità ed una tecnica inarrivabile.

Di lui, ho apprezzato molto l’intuizione nell’aver saputo credere in un progetto complesso e, sotto molti aspetti, di difficile realizzazione; condividendo il mio modo di lavorare e fornendomi sempre il suo generoso contributo, con valori come i miei: amore, passione determinazione, rispetto delle materie prime delle nostre tradizioni, dei prodotti della nostra terra e soprattutto dei nostri ospiti. Io, in fondo, sono soltanto un semplice cuoco che ha avuto la fortuna di incontrare nel suo cammino un professionista e per me un amico che ha dato l’anima per realizzare un sogno che oggi è diventato una realtà importante “Il Mosaico.” Grazie Antonino”. http://www.danimaison.it/

Loretta Cavallaro, giornalista

“Le mani di Antonino Maresca hanno un’intelligenza che stupisce. Vedendolo lavorare sembra che sia tutto così facile…poi ci provi e capisci che una ricetta non è solo una combinazione di dosi e di ingredienti. La sapienza dei gesti la ritrovi nel gusto e nella consistenza. È un alchimista che trasforma la materia.”

Nadia Taglialatela, food blogger

“Antonino maresca è un pasticcere che incanta. Quando assaggio un dolce fatto da lui, ho sempre l’impressione di non aver mai mangiato niente del genere. C’è una tale attenzione per i particolari, per le materie prime, per i profumi. Lo considero un autentico privilegio collaborare con lui”.

Raffaele Fontana e Cataldo Mascolo (ex colleghi e maestri)

“Abbiamo avuto modo di conoscere Antonino Maresca ad inizio carriera e non c’è voluto molto a capire che avesse una marcia in più. Raffaele ha collaborato con lui anche in un secondo tempo, quando la sua carriera era già ben avviata, ed è rimasto colpito dalla sua forte personalità, rafforzatasi nel corso degli anni, oltre alle sue doti naturali già evidenziate all’inizio della sua carriera nel mondo della pasticceria. Quello in cui non é mai cambiato è il senso del rispetto e dell’umiltà. Siamo sicuri che la sua caparbietà e ostinazione lo porteranno molto lontano. Siamo orgogliosi di averlo conosciuto e gli auguriamo di continuare così”.

Peppe Daddio (Responsabile Scuola Dolce e Salato)

“Antonino Maresca, con pazienza, creatività e voglia di dare, sprona gli appassionati a creare effetti speciali. La pasticceria è una scienza, un mondo che non accetta scorciatoie né approssimazioni. Solo passione e tanta voglia di applicarsi. Nelle sue mani c’è la commistione perfetta tra gusto e genio creativo