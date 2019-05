Piano di Sorrento, ancora manovre folli alla Siesta: bus danneggia muro – FOTO

Poco più di un mese fa vi avevamo parlato praticamente di un incidente analogo. Questa mattina, alla Siesta, tra Piano di Sorrento e Sant’Agnello, un bus ha compiuto una manovra azzardata e ha danneggiato il muro, che di fatti è la soglia di un negozio di un centro acustico. La stessa cosa era accaduta agli inizi di aprile e qui il farmacista Palagiano era intervenuto per fermare l’autista che in quel caso aveva cercato di darsi alla fuga. Purtroppo, specialmente in questa zona, spesso i bus compiono delle manovre che sono pericolose anche per le persone, oltre che danneggiano spesso e volentieri beni comunali.