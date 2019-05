Piano di Sorrento: Ancora furti nella notte. Ritrovati sulla S.S. 145 i ladri di biciclette

Piano di Sorrento. Ancora una volta si sente parlare di furti qui in Penisola Sorrentina. Questa volta si parla di un garage Palazzo Gargiulo all’angolo della Stazione, dove è stata rubata una bici elettrica ed altro materiale.

Dopo il controllo delle telecamere di Via dei Tigli, la Polizia di Stato, ha sorpreso i ladri in un furgone con dentro la refurtiva che proseguivano in direzione Napoli sulla S.S. 145 .

Riprendiamo il post di Peppe 105, sempre sul pezzo, e facciamo un appello a tutti coloro che riconoscono queste bici.

Se qualcuno le riconosce può mettersi in contatto con Peppe al numero 3356207388 o con il Commissariato di Sorrento.