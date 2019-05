Il Comune di Sorrento pare abbia un avanzo libero di amministrazione di poco oltre gli 8 (OTTO) milioni di Euro.

Allora perché non utilizzare tale tesoretto per la realizzazione del percorso meccanizzato? Il conto è facile 8 otto milioni del fondo libero di amministrazione + 8 milioni della regione Campania = 16 milioni di euro, giusto l’importo necessario per la realizzazione del percorso meccanizzato che in questo modo resterebbe pubblico e non dei pochi e soliti privati che bramano di mettere le mani su un tale e sicuro investimento ai quali poi il Sindaco magari gli concederà anche la possibilità di un bel rimborso spese”. – 27 maggio 2019