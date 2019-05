Pensiamo e facciamo una cosa per Minori di Gaspare Apicella

Urna riaperte senza sorprese, come da copione: ora è il momento di pensare seriamente a Minori. Non che prima avessimo scherzato, ma….

Avete cinque anni per : mettere a posto le strade; pulire per ben l’alveo del torrente; riordinare gli angoli dei vicoli; combattere i rumori del traffico disordinato e delle moto troppo scoppiettante; disciplinare l’esecuzione dei lavori rumorosi, edili e non, andando a rispolverare la già esistente ordinanza o creandone una nuova; controllare le case vacanza al momento esentasse ( non pagano le tasse, ,l’acqua, la tassa di soggiorno,ecc.); imporre il pagamento dei passi carrabili (alcuni lucrano), perché fanno cassa e occupano spazi pubblici; far rispettare l’occupazione del suolo pubblico con controlli quotidiani; controllare le auto che espongono le “sedioline abusive” sul parabrezza; preoccuparsi del plesso archeologico, della sua tenuta-statica, della propaganda, della pulizia dei vicoli circostanti (i soldi sono stati stanziati l’altro giorno). Questa è la quotidianeità e non solo! Organizzare accoglienza turistica (senz toccare l’ottima Proloco), animazioni, ecc. anche in bassa stagione mettendo una volta, per tutte in essere la tanto sbandierata destagionalizzazione.

Noi pensiamo che i fondi ci sono ed alle spese potranno e dovranno concorrere anche le entrate della tassa di soggiorno, che dovrebbe essere cospicua.

…creare gruppetti di cittadini/e gtra i 40 ed i 60 anni che, nel tempo libero, possano affiancare gli assessori e i consiglieri delegati (sena urtare la suscettibilità) nella preparazione di grandi e piccole opere e nel controllo

…. responsabilizzare che, al termine del mandato, volesse continuare, imprimendo una svolta seria al tutto.

Tentare, e perché no, di aprire una scuola di giovani che vogliano avvicinarsi alla meccanica, al tornio (abbiamo un maestro riconosciuto con noi), alla falegnameria, ecc.

Pensiamo qualcosa di Minorese!

Non per farvi la morale, ma io sono un minorese incallito….