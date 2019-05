Un altro bollettino di guerra giunge questa mattina dalle strade delle due costiere. Innanzitutto si segnalano dei rallentamenti sulla Statale Sorrentina 145. Come da regola ormai in questo periodo dell’anno, moltissimi bus turistici transitano tra le due statali, un nostro lettore ci ha addirittura segnalato che una fila di pullman si è “adagiata” nei pressi della località Scutolo, nel territorio di Vico Equense, per mostrare il stupendo panorama con vista sul Golfo di Napoli. Il tutto è avvenuto in maniera indisturbata, mentre i veicoli che sopraggiungevano dovevano varcare l’altra parte della carreggiata.

Amalfi in Costiera Amalfitana è ormai punto nevralgico in cui si concentra il grosso del traffico della Statale 163: come documentato dalle immagini che ci giungono in redazione, la situazione sembra davvero insostenibile, dal tratto che precede la Galleria Camera fino all’ingresso di Atrani si è registrato il principale ingorgo. Una situazione che provoca una reazione a catena, che va intaccare il trasporto pubblico e conseguentemente anche la fruibilità della Amalfitana da parte degli automobilisti: “altro che problemi con le deroghe”, ci scrive un lettore esausto dal tam tam giornaliero sulla costiera.