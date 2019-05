Patto per Meta, Tito: “La nostra Passeggiata è diventata un punto attrattivo”. Oggi incontro con gli operatori balneari – VIDEO

“Meta non è più fanalino di coda della Penisola Sorrentina”. Questo è il messaggio lanciato dal Sindaco del Popolo Giuseppe Tito nello spot elettorale, in cui mostra la Passeggiata sul mare che collega ad Alimuri, che “è diventata un punto attrattivo per persone da tutta la Penisola e da tutto il mondo”: un progetto che ha ridato gioia di vivere ai metesi, con giovani che non sono costretti a lasciare il proprio paese natio per fare impresa sul mare. Gli operatori balneari in questo, hanno giocato un ruolo chiave, proprio questa sera infatti il Sindaco Tito li ha incontrati per raccogliere le loro riflessioni e raccontare l’idea di sviluppo di Patto per Meta per quanto concerne il litorale. La tutela del mare, l’accessibilità e la sicurezza sono punti sicuri da cui partire: questo progetto politico se continuerà ad avere fiducia proseguirà con la riqualificazione le grotte, fornendo ai giovani opportunità di lavoro. Questa è la linea di continuità che pone in essere la lista Patto per Meta.