Parole d’amore di De Paul per Napoli: trasferimento in vista?

La stagione sta volgendo al termine e, con la certezza del secondo posto conquistato nell’ultimo turno di campionato grazie alla vittoria sul Cagliari, il Napoli già comincia a progettare per il prossimo anno.

Uno dei nomi più caldi per i partenopei è Rodrigo De Paul, soprattutto se uno tra Callejon e Mertens dovessero lasciare il capoluogo della Campania. L’argentino è il profilo giusto per la politica di Aurelio De Laurentiis: giovane, qualità tecniche importanti, conosce il campionato italiano ed il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30-35 milioni.

Il fantasista dell’Udinese, attualmente impegnato nella corsa salvezza, ha rilasciato una lunga intervista per il Corriere dello Sport, nel corso della quale si è soffermato sull’amore trasmesso dai tifosi del Napoli: “Alla mia famiglia è sempre piaciuto tanto il calcio e sono cresciuto con i racconti di Maradona con la maglia azzurra. Quando vado al San Paolo a giocare, tocco con mano l’amore di quella gente: pensate che a Napoli in albergo mi lasciano dei regali solo perchè sono argentino come Maradona. Una cosa emozionante”.

Rodrigo De Paul apre anche ad una cessione il prossimo anno: “…Le voci sul mio futuro chiaramente le sento. Sono pronto per giocare ovunque, vedremo se davvero mi vorranno le squadre di cui sento parlare”.

Il giocatore argentino ha disputato un’ottima stagione nonostante l’annata tribolata dell’Udinese, condizionata anche da diversi cambi di allenatore. Il suo rendimento è stato sempre sopra la media e sta contribuendo in maniera notevole alla salvezza dei friulani totalizzando 9 gol in 34 partite. Il calciatore classe ’94 sembra pronto al salto di qualità, Napoli è una meta gradita, vedremo se, a campionato concluso, i partenopei affonderanno il colpo per assicurarsi le prestazioni di Rodrigo De Paul.