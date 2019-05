Pari e patta: Piano Pizzeria Lucia ai play-off, Stabia friend promosso in prima categoria

Nell’ultima giornata del campionato di seconda categoria, girone g, Campania, il Piano Pizzeria Lucia pareggia in casa 1-1 con lo Stabia friends.

Al primo affondo i padroni di casa passano in vantaggio: verticalizzazione perfetta di Cuccurullo per De Martino, che, con grande freddezza, salta il portiere e deposita in rete.

La partita è molto equilibrata, ma gli ospiti al 17′ hanno una grande occasione sugli sviluppi di un calcio di punizione, ma il portiere è reattivo e blocca.

Lo Stabia friends prende il controllo della partita e al 38′ ha un’opportunità clamorosa per pareggiare, ma l’estremo difensore compie un miracolo e respinge in angolo.

È il preludio al gol del pareggio che arriva proprio allo scadere del primo tempo: tiro a volo fantastico dai 25 metri che non lascia scampo al portiere. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1-1.

Nella ripresa è la tensione ed il nervosismo a prendere il sopravvento ed il gioco viene spezzettato continuamente. I padroni di casa caricano a testa bassa fino alla fine ma impattano sul muro stabiese che, in contropiede, in un paio di circostanze, sfiora il gol del vantaggio.

Finisce 1-1 al Vittorio De Sica di Positano. Lo Stabia friends vince il campionato e viene promosso in prima categoria. Festa grande tra calciatori, dirigenti e tifosi al seguito. Per il Piano Pizzeria Lucia un pareggio che lo colloca al quarto posto in classifica ed accede ai play-off, sfiderà l’F3 Nocera in trasferta, gara secca.