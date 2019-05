Papa Francesco vola in Bulgaria e Macedonia: al suo fianco i ravellesi Rino Anastasio e Francesco Barbato

E’ partito questa mattina Papa Francesco per il viaggio apostolico che lo vedrà protagonista in Bulgaria e Macedonia.

Il papa è partito per Sofia a bordo di un Airbus A321 dell’Alitalia ed è decollato dall’aeroporto Leonardo da Vinci in orario, nonostante un piccolo inconveniente tecnico verificatosi all’automezzo della compagnia adibito alla manovra di pushback. Nel corso del suo primo discorso ha dichiarato: “A voi, che conoscete il dramma dell’emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, non chiudere il cuore e non chiudere la mano – come è nella vostra tradizione – a chi bussa alle vostre porte. Ogni religione, chiamata a promuovere armonia e concordia, aiuti la crescita di una cultura e di un ambiente permeati dal pieno rispetto per la persona umana e la sua dignità, instaurando vitali collegamenti fra civiltà, sensibilità e tradizioni diverse e rifiutando ogni violenza e coercizione. In tal modo si sconfiggeranno coloro che cercano con ogni mezzo di manipolarla e strumentalizzarla”.

A bordo dell’Airbus A321 di Alitalia, un equipaggio composto da tre piloti e sei assistenti di volo. Segnaliamo la presenza del comandante Francesco Barbato, 60 anni, napoletano ma ravellese d’adozione, visto che ama i territori di Ravello e vi si reca spessissimo in vacanza; e a coordinare i servizi in volo presente nuovamente Rino Anastasio, il quale si occuperà di assistenza agli ospiti.