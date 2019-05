Pane come cultura dei popoli, a Tramonti un interessante progetto Erasmus

Tramonti, Costa d’Amalfi. Il pane come cultura dei popoli: unisce e fa condividere, simbolo di tradizioni da custodire e tramandare, cibo universale che non ha frontiere.

A Tramonti, in Costiera amalfitana, fino all’11 maggio, nell’antico Convento di San Francesco, venti partecipanti che arrivano dalla Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Italia, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Spagna e Turchia, si stanno confrontando sul progetto “BREADeducation” un intenso workshop sul tema del pane e della panificazione, sul suo valore sociale, culturale ed economico, che porterà alla creazione di un laboratorio pedagogico per i ragazzi, all’organizzazione di attività con i giovani, alla realizzazione di video tutorial sui diversi tipi di pane, alla creazione di un magazine con le attività svolte.

Lo scambio culturale iniziato il 3 maggio è inserito nel programma Erasmus+ ed è organizzato dal Club per l’Unesco di Amalfi, con l’associazione Acarbio e i greci di Solidarity Track e sarà anche il tema della giornata internazionale “Sustainable Gastronomy Day” promossa dall’Unesco anche per ricordare come le risorse non sono infinite, e che il compito di ognuno è quello di preservare e proteggere le diverse culture legate al cibo.