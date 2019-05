Minori, Costiera amalfitana . Nell’ambito delle attività di “Cittadinanza e Costituzione”, il 29 aprile la dott.ssa Daniela Mormile, ex alunna del Liceo Classico “M.Camera” di Amalfi, ed oggi funzionario dell’Unione Europea si è recata nel suo ex Liceo nell’ambito del progetto “Back to school” ha illustrato ai ragazzi molte delle attività dell’Unione, soprattutto nell’ambito della mobilità e formazione giovanile. Coinvolti e interessatissimi tutti i ragazzi. Complimenti a Daniela orgoglio per Minori e per la Costiera amalfitana .