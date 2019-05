Oggi a Vienna l’ultimo saluto a Niki Lauda, sepolto con la tuta della Ferrari. Sulla bara il suo casco rosso

Oggi, nella cattedrale di Santo Stefano a Vienna, è stato dato l’ultimo saluto a Niki Lauda, scomparso lo scorso 20 maggio all’età di 70 anni. La camera ardente è rimasta aperta fino alle 12 e sono state migliaia le persone che hanno voluto rendere omaggio al grande campione. Sulla bara la moglie Birgit, accompagnata dai figli Lukas e Mathias, ha deposto il casco rosso con il suo nome scritto in lettere bianche con il quale Niki ha gareggiato e vinto tre titoli mondiali. Nella chiesa è stata poi posta una foto che ritrae il campione sorridente con il suo immancabile cappellino rosso. L’ultimo desiderio espresso da Niki Lauda è stato quello di essere sepolto con la sua tuta della Ferrari, indossata durante la vittoria dei Mondiali ’75 e ’77, ed è così che il grande campione ha intrapreso il suo ultimo viaggio. In chiesa a salutarlo per l’ultima volta anche tantissimi amici, tra cui Lewis Hamilton e l’intero team Mercedes. Presenti anche il presidente della Repubblica