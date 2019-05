Oggi giornata caotica a Positano. Da una parte il traffico che attanaglia il paese e che, tra autobus turistici ed autovetture, costringe a lunghe ed esasperanti code. A questa situazione già di per sé difficile nel pomeriggio si è aggiunta la chiusura delle vie del mare a causa delle avverse condizioni meteomarine con notevoli disagi soprattutto per i tanti turisti che, nonostante il cielo coperto e qualche goccia di pioggia, hanno comunque deciso di regalarsi una giornata nella città verticale raggiungendola via mare. Sul molo si sono inevitabilmente create delle lunghe file in attesa dei mezzi che, purtroppo, non son potuti partire costringendo tantissime persone a ricorrere a soluzioni alternative, affollando anche gli autobus della Sita con lunghissime code alle fermate.

di 5 Galleria fotografica Caos a Positano