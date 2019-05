Nel porto di Castellammare di Stabia approda Andromeda, un mega yacht di 116 metri appartenente ad un magnate neozelandese

Castellammare di Stabia. Allo Stabia Main Port è approdato nella giornata di oggi il mega yacht “Andromeda” di proprietà del magnate neozelandese Graeme Hart, proprietario della Reynolds Group Holdings. La splendida imbarcazione ha affascinato i tanti stabiesi e turisti per la sua imponenza e la sua bellezza. Si tratta di uno yacht di 116 metri, al cui interno trovano posto piscine, jacuzzi, sale cinema, sale biliardo, palestre, attrezzature per eseguire sport d’acqua di ogni tipo ed un eliporto. Lo yacht Andromeda è conosciuto anche come Ulisse e vanta un equipaggio di 43 persone mentre può ospitare 30 passeggeri. Il mega yacht è stato costruito dalla Kleven Group nel 2015. Lo scorso anno fu visto al largo di Sorrento ed ora ha deciso di tornare nelle acque napoletane per visitare la città di Castellammare di Stabia, a dimostrazione che la penisola sorrentina e l’area stabiese sono sempre di più meta preferita dei grandi ricchi che decidono di trascorrere qualche giorno negli splendidi ed unici scenari delle nostre coste.