I ragazzi delle classi terze medie di Piano, hanno svolto un interessante viaggio di istruzione, progettato e pianificato dalla Dirigente Maria Rosaria Sagliocco, in sintonia con i programmi scolastici di storia, a conclusione delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, ma soprattutto, cosa importante per noi carottesi, nei luoghi di Monsignor Michele Massa Cappellano Militare, che ha dedicato tutta la sua vita alla sistemazione del Sacrario Militare di Redipuglia.

Il viaggio in bus ha toccato :Venezia, Trieste, Sacrario di Redipuglia, Risiera di San Sabba, grotte di Postumia e castello di Predjama in Slovenia. I tanti ragazzi accompagnati dalle prof.sse –Donatella Verde-Carolina Maresca-Carmelina Salvia-Nuccia Orlando-Fulvia Coppola-Maria Marciano-Raffaella Russo, si sono trovati a tu per tu con le cose lette e studiate, ai piedi di quella enorme collina di morti per la libertà, nelle trincee ove altri ragazzi poco più grandi di loro, cento anni fa, hanno immolato animo e fisico per la patria.

Nel video e nelle immagini vediamo e percepiamo la solennità istituzionale del momento e comprendiamo la traccia emozionale impressa nel cuore dei ragazzi, per cui se ne parla e se ne parlerà nelle piazze di Piano.