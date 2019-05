Come il Natale, la Pasqua e il Ferragosto. Puntuale, torna ogni anno Festa a Vico!

Torna ogni anno. Come il Natale, la Pasqua e il Ferragosto. Puntuale, a cavallo del primo fine settimana di Giugno, da 17 anni a questa parte, c’è un impegno che non può venire disatteso: Festa a Vico. Nel riflettere sulla meraviglia che dovrebbe continuare a incuriosirci e muoverci nella scoperta ho pensato: “eccolo, il tema di quest’anno. Come bambini, stupiamoci.”

Vi aspettiamo a Vico Equense il 2/3/4 Giugno per questo evento unico nel suo genere. “Quella di oggi, per quanto mi riguarda – dichiara l’ideatore chef Gennarino Esposito – è una delle feste più belle dell’anno perché celebra il cambiamento, la crescita, la rinascita. Oggi è il giorno della celebrazione di un nuovo inizio e per me le cose in ballo sono tante. Una delle più importanti è che presto Festa a Vico vi travolgerà di novità e innovazioni. In questa edizione, dedicata allo stupore per il cibo e al candore dello sguardo sul mondo della cucina, scopriremo cosa può trasformare il nostro modo di cucinare, di servire, di pensare. Ci sarà, ovviamente, spazio per giovani e vecchi amici e, come ogni anno, protagonista sarà la solidarietà”.

Come bambini, stupiamoci. Che meraviglia. Che meraviglia vedere gli chef sorridere, discutere, lavorare fianco a fianco, darsi di gomito e poi rimettersi ai fornelli.

Che meraviglia immaginarli ad una Festa, la loro Festa, che ogni anno è sempre uguale e sempre diversa. Nacque quasi per gioco diciassette anni fa. Il mood è lo stesso, le modalità sono cambiate. Loro sono sempre uguali, forse.

Che meraviglia rimettersi in gioco, riscoprire il valore del cibo, il gusto, il senso della Festa, risvegliare i sensi.

Che meraviglia essere come bambini quando ti beccano con le mani nella marmellata, con lo stesso sorriso, lo stesso stupore.

Che meraviglia vedere attraverso quegli occhi increduli, sognanti, desiderosi di sapere, di capire, di scoprire.

Che meraviglia tornare ad avere quello sguardo sul mondo, sul nostro mondo della cucina. Avere voglia di stupirci ancora per poter stupire ancora.

Che meraviglia sentire il desiderio di tornare indietro, alla materia prima, alla sostanza di questo lavoro.

Che meraviglia scoprire cosa c’è di nuovo che possa trasformare il nostro modo di cucinare, di servire, di pensare. Vedere i giovani all’opera, carpirne i segreti, aiutarli ad andare oltre i limiti della loro età e della mentalità che noi stessi abbiamo contribuito a trasferire loro.

Che meraviglia trovarci nuovamente tutti in piazza, lasciare che gli altri ci vedano all’opera e si stupiscano perché sappiamo essere “da battaglia” e nel contempo “sofisticati” perché ci siamo trasformati restando come eravamo. Abbiamo voglia di stupirvi, abbiamo voglia di stupirci.

Come bambini che sentono il richiamo della Festa, che sanno a cosa vanno incontro e non vedono l’ora di scoprirne le novità. I volti, le stelle, i visi conosciuti e quelli che lo diventeranno: non è questo che importa mentre siamo in cucina, l’importante è lo sguardo. Buona Festa a Vico!