Napoli. Roberto Bolle danza tra le strade cittadine in un flash mob a cui ha partecipato anche la giovane amalfitana Alice Dipino

Napoli. Giovedì grande sorpresa per i cittadini partenopei che hanno visto un mito della danza classica ballare tra le strade del centro di Napoli con un flash mob che ha coinvolto tantissime persone. Roberto Bolle ha voluto in questo modo dare inizio alla grande festa della danza, l’OnDance. Insieme a lui circa 60 ballerini che, dopo essere partiti dall’antico Palazzo Zevallos sono arrivati ad animare la Galleria Umberto I per poi raggiungere il Teatro San Carlo. Tanta gente comune ha danzato insieme a loro mentre altri, forse più timidi, hanno immortalato il momento con foto e video che custodiranno gelosamente. Ed anche la costiera amalfitana era presente con la 16enne Alice Dipino, tra le ballerine che hanno partecipato al Flash Mob. Alice è una grande appassionata di danza che ha cominciato a praticare da piccolissima, da quando aveva appena 4 anni. Un amore che l’ha portata ad affiancare uno dei più grandi della danza classica e chissà che questo non sia per lei un trampolino di lancio verso una brillante carriera