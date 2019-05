Napoli, operata la bimba di 4 anni ferita nell’agguato: “E’ in gravissime condizioni” Per i medici del Santobono decisive le prossime 24 ore, preoccupa la tenuta dei polmoni

Ore decisive per la bimba di quattro anni colpita ai polmoni dai killer mentre era in piazza con la nonna. Napoli sotto choc per quanto è accaduto ieri nella zona di piazza Nazionale in un agguato di camorra diretto ad uccidere un pregiudicato davanti ad un bar. La bimba, ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale pediatrico Santobono e in coma farmacologico indotto, è stata operata nella notte. La valutazione dell’opportunità dell’intervento è stata fatta dai chirurghi e dai rianimatori a seguito del monitoraggio dell’evoluzione delle condizioni cliniche. L’intervento ha permesso di asportare il proiettile che è apparso integro. Nelle prossime ore sono programmate ulteriori indagini diagnostiche per una valutazione più accurata dei danni. Saranno decisive proprio le prossime 24-48. Il direttore dell’Ospedale pediatrico Santobono Annamaria Minicucci. “Sarà decisiva – ha aggiunto il medico – la tenuta dei polmoni, entrambi attraversati dal proiettile di grosso calibro che ha colpito la bambina”.

All’esterno della rianimazione dell’ospedale attendono i genitori ed i parenti, una decina di persone che attendono di capire se la bimba sta migliorando come del resto in tanti a Napoli e in Campania.

