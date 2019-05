Napoli le elezioni comunali in provincia oltre Capri e Meta, Casola, Sant’Antonio Abate, Bacoli, Casamicciola, Nola

Siamo in diretta per il voto comune per comune in Penisola sorrentina e Costiera amalfitana ma in provincia di Napoli o ltre che per le Europee, domenica 26 maggio si è votato anche per le Elezioni Comunali in provincia di Napoli. Sono 20 i comuni nel napoletano che eleggeranno il nuovo sindaco ed il nuovo consiglio comunale: Anacapri, Bacoli, Capri, Carbonara di Nola, Casamicciola Terme, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Comiziano, Crispano, Grumo Nevano, Liveri, Meta, Nola, Roccarainola, Sant’Anastasia, Sant’Antonio Abate, Santa Maria la Carità, Striano, Trecase.

ECCO GLI AGGIORNAMENTI UFFICIALI

Scrutinio dai seggi con Positanonews per le Comunali all’avanguardia col widget di Presscom. Positanonews sempre all’avanguardia con un software personalizzato che dopo le europee dove potete vedere comune per comune direttamente su Positanonews come è andata ( Clicca qui Circoscrizione Sud poi la Regione la provincia e il Comune ) ora seguirà le comunali .

I nostri giornalisti saranno nei seggi della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina al voto: a Meta, Furore, Atrani, Minori, Tramonti, Vietri sul mare e Capri.

CLICCA QUI PER IL NOSTRO WIDGET COMUNE PER COMUNE DELLA NOSTRA AREA

Non solo dal widget che darà DATI UFFICIALI E CERTI , ma seguiremo anche sui posti gli scrutinii e faremo fare anche interventi

Via mail direttore@positanonews.it

Whatsapp 3381830438

Sulla pagina facebook ufficiale di Positanonews