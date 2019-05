Napoli. La piccola Noemi si è svegliata dal coma: “Voglio le mie bambole”. Gioa al Santobono

Gioia ed emozione al Santobono. Dopo l’arresto del malvivente che l’aveva gravemente ferita lo scorso venerdì, finalmente la piccola Noemi si è svegliata ed è cosciente. Sembra quasi una coincidenza, ma noi lo chiamiamo miracolo, un miracolo che l’equipe medico del noto ospedale nel napoletano ha fatto dopo sette giorni di duro lavoro.

Il risveglio di Noemi è avvenuto proprio nel giorno in cui le forze dell’ordine hanno fermato due persone: il presunto killer che ha sparato alla bimba e suo fratello.

“Datemi le mie bambole” sono le prime parole che la piccola ha detto al suo risveglio, come riporta Repubblica.

Vendetta è stata fatta e la piccola sta bene, ma rimane ancora sotto osservazione in prognosi riservata.

“Il risveglio di Noemi è stato un momento di commozione per tutto l’ospedale – ha detto la manger del Santobono Anna Maria Minicucci – aspettavamo queso momento da una settimana. Grande soddisfazione e gioia per tutti noi”. Da questa mattinata la piccola è stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente respira spontaneamente, supportata da ossigeno ad alti flussi, senza necessità di ventilazione meccanica. La prognosi resta riservata.

Minicucci parla di “bella pagina per la sanità campana”, sottolineando “la massima serietà e competenza dei medici”, ma al contempo predica calma “perché da questa giornata ci aspettiamo ancora qualche instabilità e vogliamo essere tranquilli”.

Ma, “nonostante il riserbo e la prudenza necessari – spiega – ci faceva piacere dare questa bella notizia nello stesso giorno in cui è stato arrestato il presunto responsabile di questa vicenda, grazie al grande lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura”. Nei prossimi giorni si terrà probabilmente una conferenza stampa “nella quale spiegheremo tutto quello che abbiamo fatto e, se vorranno, potranno essere presenti anche i genitori di Noemi, ai quali in questi giorni abbiamo garantito tranquillità e accoglienza, rispettando il silenzio dignitoso di tutta la famiglia della piccola. Anche questo – conclude Minicucci – è per noi motivo di grande soddisfazione”.

Dal nosocomio fanno sapere che ieri la bambina è stata sottoposta a broncoscopia sia a destra che a sinistra, così da permettere di liberare i bronchi da muchi e coaguli. Il prossimo bollettino sarà diramato tra 24 ore.