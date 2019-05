Arriva anche quest’anno il grande CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO in Piazza Dante a Napoli, in pieno centro storico.

Molti artisti si stanno esibendo dalle 14 di questo pomeriggio e tanti altri si esibiranno nella piazza partenopea fino a tarda notte.

Oggi, infatti, il concerto vuole porsi come grande evento che parla di solidarietà, amicizia e amore contro il dilagante sentimento di xenofobia, razzismo e violenza che sta sempre più affermandosi nel nostro paese. Il concerto è stato presentato da Anna Trieste.

Anche Positanonews, con Gino La Gatta è lì per assistere al concerto più bello della primavera, che in un certo senso va ad evidenziare l’inizio della bella stagione. La piazza è piena di ragazzi e adulti che desiderano passare questa giornata ascoltando buona musica in compagnia.

Il live, nel giorno della Festa del lavoro e dei lavoratori, vede tra i firmatari i Terroni Uniti che due anni fa organizzarono un concerto a Pontida, luogo molto caro alla Lega Nord. Tra gli altri organizzatori ci sono Luca Persico detto ‘O Zulù, Massimo Jovine dei 99 Posse e molti altri nomi che al più presto saranno annunciati.

Il concerto del Primo Maggio a Napoli parlerà la lingua dell’accoglienza, dei diritti delle donne, della tutela ambientale e si porrà contro intolleranza, violenza sulle donne e ostilità verso i poveri. Da Napoli partirà un nuovo messaggio contro l’ignoranza e a favore della solidarietà e, da Piazza Dante, salirà il grido che unirà tutti tra orgoglio e resistenza.

Sul palco si esibiranno: ‘o Zulù, 99 Posse, Aldolà Chivalà, Alessio Arena, Alan Wurzburger, Armouann, Bandao, Cabiria, Capone & Bungt Bangt, Ciccio Merolla, Bisca, Cultural Boo Team, Cyrus O’ Neal, Ensi, Fede ‘n Marlen, Frank Carpentieri, Folkabbestia, Emiliana Cantone, Gnut e Sollo, Graman, Il Nucleo, Jey Lillo, Jovine, Kafka sui pattini, Kalis, La Zero, Maldestro, Maria Nazionale, Megaride, Lorenzo Girotti, Modena City Ramblers, Mujeres Creando, Nicola Siciliano, o Rom, Oyoshe e Dope One, Paky G, Romito, Scapestro, Sud58, Suonno D’Ajere, Tartaglia Aneuro, Rione Junno, The Cyborgs, Tommaso Primo, Zezi e Ventinove e Trenta.

Il concerto del Primo Maggio è un concerto che si tiene nelle più grandi piazze d’Italia. Anche a Roma, in piazza San Giovanni in Laterano, infatti tanti artisti, tra cui Anastasio, il metese vincitore di X-Factor, si esibirà davanti ad un pubblico molto molto vasto.