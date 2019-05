Napoli è avvenuto il miracolo di San Gennaro esclusiva Positanonews

. Nella Basilica di Santa Chiara, il cardinale Sepe con un membro della Deputazione di San Gennaro ha annunciato ai fedeli l’avvenuto miracolo.

Il corteo processionale si snoderà per via Duomo e via dei Tribunali, passando dinanzi al Pio Monte della Misericordia; si porterà poi in via delle Zite per giungere a Forcella, proseguendo poi lungo via San Biagio dei Librai, piazza San Domenico Maggiore e via Benedetto Croce, fino alla Basilica di Santa Chiara. Lungo il percorso i parroci del territorio attraversato onoreranno il Santo Patrono con l’offerta dell’incenso e il suono delle campane.