In diretta dal duomo di napoli per il

Miracolo di San Gennaro processione in onore di San Gennaro, è stata annullata causa maltempo previsto per il 4 maggio. La processione sarebbe dovuta partire dal Duomo di Napoli per concludersi alla Basilica di Santa Chiara

La celebrazione per il miracolo della liquefazione si terrà direttamente all’interno del Duomo. Il cardinale Crescenzio Sepe alle 17.30 si recherà nella Cappella di San Gennaro per portare in processione la teca con il sangue del martire e il busto d’argento. Foto e servizio per Positanonews di Gino La Gatta