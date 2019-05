NA19/5/19 presso la Sala Sannazaro conclusa la quinta edizione del festival “Gulf of Naples Independent”

Riceviamo e pubblichiamo

Nella suggestiva e splendida cornice del golfo di Napoli, che si ammira dalla terrazza antistante la Chiesa di S. Maria del parto, a Mergellina, è situata la Sala Sannazaro, dove si è conclusa la quinta edizione del festival del “Gulf of Naples Independent Film Festival” diretto e organizzato da Umberto Santacroce e Vittorio Adinolfi. Il festival come ogni anno si è prodigato per promuovere e diffondere film che non hanno la giusta visibilità e distribuzione sia italiani che stranieri.

La serata presentata dal bravissimo Flavio Sly, si è arricchita di ospiti di rilievo quali il Sindaco De Magistris l’assessore alle politiche sociali Roberta Gaeta ed altri esponenti dello spettacolo.

Il Sindaco e l’Assessore si sono complimentati con il direttore Umberto Santacroce per l’iniziativa ancora più lodevole perché autogestita senza alcuna forma di finanziamento pubblico. Il festival è stato paragonato a manifestazioni ben più famose. Inoltre presente alla serata la comunità cinese di Napoli invitata dall’Assessore Roberta Gaeta.

Spopola il film cinese che si aggiudica ben due premi, come miglior film e come migliore sceneggiatura.

Presenti in sala regista, produttore ed attori del film che, grazie ad un contributo statale per la cultura Cinese, hanno avuto la possibilità di affrontare il viaggio per presenziare e ritirare i meritati premi.

Inaspettata, ma piacevole, la presenza di Simone Schettino, noto attore cabarettista napoletano, che ha salutato il pubblico con un piccolo fuoriprogramma.

Il direttore Umberto Santacroce e tutto lo staff del Gulf of Naples indipendent film festival chiudono la serata dando appuntamento a tutti alla la prossima edizione.

Premi istituzionali

assegnati alle opere di registi napoletani e campani più votati dalla giuria che trattano di temi sociali e di attualità:

Premio “Comune di Napoli” consegnato dal sindaco Luigi De Magistris al film “Il coraggio di guardare avanti” di Diego Macario

Premio “Regione Campania” consegnato dall’assessore alle politiche sociali Roberta Gaeta al film Le sconfessioni di Pasquale Cangiano

Premi di settore consegnati:

– Best Editing dal regista Lorenzo D’Amelio al film “a-live” di Alice Rotiroti

– Best Cinematography dallo storico del cinema Giuseppe Borrone al film “Thessalus & Medea” di Jan Hendrik Verstraten (UK)

– Best Cast da Melania Camillo di Melà al film “Perfection” di Riccardo Di Gerlando

– Best Directing Short film consegnata dall’attore Giuseppe Guastaferro al film “I am Bansky” di Samantha Casella

– Best Production consegnata da Rosario Scala di Autoscala a Luca Jancovich per i corti “Il salutista” e “Il complottista”

– Best Directing Documentary consegnata da Umberto Santacroce al film “Ballad of a Righteous Merchant” di Herbert Golder (USA)

– Best Directing Feature Film consegnata da Vittorio Adinolfi al film “Angelica wants revenge” di Andrea Zingoni

– Menzione Speciale della giuria consegnata dall’attore Simone Schettino al film “Rwanda” di Riccardo Salvetti

Per il terzo anno è stato consegnato il Premio Elvio Porta per la miglior sceneggiatura da Paolo Miele al film “LET’S GO” di Chuanlin Sun (CINA)

Premi della giuria ai miglior film

– Best Webseries consegnato da Vittorio Adinolfi a “Pulpette” di Bevilacqua-Iannace-Spaziani

– Best Documentary consegnato dal produttore e regista belga Vincént Fournier al film “The Art of Museums – Museo del Prado” di Ralf Pleger (Germania)

– Best Short Film consegnato dall’attrice Gabriella Cerino al film “Portraitiste” di Cyrus Neshvad (Lussemburgo)

– Best Feature consegnato da Salvatore Scarico di EasyCinema al film “LET’S GO” di Chuanlin Sun (CINA)

