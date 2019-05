NA 5/5/19 presso il teatro Immacolata strepitoso successo dello spettacolo “Napoli eterno palcoscenico”.

Domenica 5 maggio u.s. è andato in scena lo spettacolo di Alberto Del Grosso e Aldo De Gioia “Napoli eterno palcoscenico”.

Nonostante il pomeriggio piovoso e la partita del Napoli, gli ospiti sono arrivati in massa al teatro che era gremito in ogni ordine di posti.

I protagonisti sono stati tutti bravi e hanno ricevuto applausi per ogni intervento.

Ringraziamo tutti i partecipanti, gli spettatori, le istituzioni nella persona del dott. Mario Coppeto, la stampa, i tecnici, la direttrice di scena, gli assistenti di scena e quanti con la loro opera hanno reso possibile la realizzazione dello spettacolo, ringraziamo inoltre la gestione del teatro Immacolata per aver ospitato l’evento.

Lo spettacolo è stato brillantemente presentato dal presentatore nazionale Ralph Stringile.

Sono state necessarie tre chiusure e riaperture del sipario per ringraziare il pubblico che ha lungamente applaudito e si è complimentato con tutti i protagonisti.

Con la partecipazione del tenore Lino Cavallaro

hanno partecipato inoltre:

Lilly Amati (attrice e cantante)

Arianna Avolio (attrice e cantante)

Cristiano Avolio (baritono)

Tina Bonetti (mezzo soprano)

Laura Grey (cantante)

Angela Guerra (soprano)

Pippo Noviello (maestro)

Antonio Onorato (cantante)

Maria della Rossa (cantante)

Elena Sansone (attrice e cantante)

Giuseppe Scognamiglio (tenore)

Giò Siciliano (attrice e cantante)

Per la danza: Roberta e Vincenza Ventre, le allieve della scuola di danza Rose Ballet e Christian Pellino.

Per la magia il giovanissimo prestigiatore Marco Mirko Corpo.

Presentato da: Ralph Stringile – Regia di Alberto Del Grosso

Al piano: Nataliya Apolenskaya e Gabriella De Carlo.

Direttrice di scena: Anna Del Grosso

Assistenti di scena: Dario Capasso e Chiara Rubino

Regia video: Umberto Santacroce

Audio: Carlo Manzo Service

Riprese video: Luigi Strino

Foto di scena: Filippo Tufano

Regia tecnica: Nicola Salvo

Regia di Alberto Del Grosso

Con l’adesione morale dell’ Ass. Culturale Cosmopolis, della Rinascita Artistica Partenopea e del giornale Positanonews

Progetto grafico: Umberto Santacroce 2019

