NA 4/5/19 presso Chiesa Santa Maria del Parto premiazione del XVIII concorso di poesia Salvatore Cerino

Sabato 4 Maggio u.s. presso la Chiesa Santa Maria del Parto a Mergellina, in una Chiesa affollatissima, si è svolta la premiazione della XVIII Edizione del Premio Nazionale di Poesia “Salvatore Cerino”.

L’evento è stato aperto dal parroco della chiesa che tra l’altro, ha decantato l’opera delle sorelle Cerino che annualmente organizzano il concorso di poesia intitolato al loro padre sommo poeta Salvatore Cerino.

A seguire, Grazia Cerino ha letto una poesia del padre, passando poi il micro al prof. Francesco D’Episcopo che ha chiosato sul sepolcro del poeta Jacopo Sannazaro sepolto nella stessa chiesa, su Napoli, sulla poesia in tutta la sua importanza ed altro.

L’incontro è stato brillantemente presentato da Alessandro Rocco.

Le poesie vincitrici sono state lette dalla brava attrice Liliana Palermo.

I Premiati:

Per la poesia in lingua italiana

1: premio a RAFFAELE VENTOLA per la poesia “VISIONARIO”

2° Premio a PASQUALE BALESTRIERI per la poesia : “ VOCE D’AUTUNNO”

3° Premio a GIOVANNI DELLA RAGIONE per la poesia “ GIADA”

POESIA IN LINGUA NAPOLETANA

IL 1° PREMIO NON VIENE ASSEGNATO. – viene premiata con un’opera di Salvatore Cerino – dal titolo “MARGELLINA edizione Gallina, 1965, la poesia: “ ‘O libbro” –di Gianni Terminiello, per l’idea originale su di un tema attuale.

2° Premio a CONCETTA DENTE per la poesia “Sulo nu mumento”

3° Premio a MICHELE LA MONTAGNA – per la poesia “ ‘A carezza ‘e mammà”

4° Premio ex aequo per la poesia italiana a:

Sergio Belvisi da Olona

Maria Vittoria Badulato da Firenze

Giovanni Baiano da Napoli

Alberto Cerbone da Napoli

Giuseppe Granata da Napoli

Paolo Pizzolongo da Portici

Antonio Spagnuolo da Napoli

Jolanda Anna Tirottada Bivongi (Rc)

VI Premio ex aequo per la poesia in lingua napoletana a:

Alessandro Amalfitano

Vincenzo Cerasuolo

Pina Panico Salemme

Giuseppe Silvestri.

Poesia sezione giovani:

Scuola media inferiore-

Vengono assegnati 2 primi premi a: Sveva D’Errico e a Emanuele Porcaro dell’ ICS 78° CARITEO ITALICO di Napoli

2° Premio a VINCENZO CAPONE dell’ ICS CARITEO di Napoli

3° Premio ex aequo a Daria Scozzafava e a Matteo Giuseppe Peri dell’ICS 78° Cariteo di Napoli

Scuola media superiore

1° premio a Emanuele UGON del LIceo Renato Caccioppoli di Napoli

2° premio ex aequo a Valentina Zacchetti e Laura Nortilli del Liceo Cotta di Legnago

e a Elvira Amaro del Liceo Calamandrei di Napoli

3° premio ex aequo a ROBERTA VECCHIONE del Liceo Pansini di Napoli

E a Noemi Faccio del Liceo Cotta di Legnago.

4° premio ex aequo a:

Giorgia Ranieri del Liceo J. Sannazaro di Napoli

Francesco Pio Tammaro e Diego Iasi del Liceo Calamandrei di Napoli

Benedetta Cremonese, Giacomo Giusti e Carolina Uliano del Liceo Cotta di Legnago

Mauro Giada, Pasquale Marino, Francesco Caputo e Benedetta Uccello del Liceo Caccioppoli di Napoli.

E’ intervenuto con un breve intervento il direttore della 4° Municipalità .

In ultimo i ringraziamenti alle professoresse presenti in sala ed è stata offerta loro, in ricordo, la medaglia del Comune di Napoli

Ha accompagnato la premiazione il TRIO THE PLANET composto da: Emanuele Zazzero al Clarinetto, Antimo Di Donato violino, Ivan Gabriele Puca violoncello.

La serata si è conclusa con la visita della mostra, curata dal dott. Umberto Santacroce, di alcune testimonianze del poeta Salvatore Cerino, presso la Sala Sannazaro (Cripta della Chiesa).

Poi un piccolo buffet per i saluti e l’arrivederci nel 2020.

Le foto dei premiati sono in possesso di Assunta Cerino

Inserito da Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews