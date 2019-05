NA 3/5/19 Presso la Bibl. Croce Lino Cavallaro ha presentato l’incontro di Maggio con i poeti e cantanti.

Cronaca di un evento.

Giovedi 3 maggio u.s. presso la Biblioteca Croce in Via De Mura al Vomero- Napoli, Lino Cavallaro ha presentato l’incontro di maggio con i poeti e cantanti.

L’evento è stato presentato brillantemente dal presidente della Rinascita Artisti Partenopea Lino Cavallaro.

Dopo il saluto agli ospiti Lino Cavallaro ha informato circa i prossimi eventi che avranno luogo a Maggio e Giugno 2019. Poi ha iniziato ad invitare i poeti che si erano prenotati per recitare i loro versi.

Le recitazioni sono state intervallate da siparietti musicali che hanno reso l’atmosfera ancora più lieta.

Diversi sono stati i poeti che hanno recitato i loro versi e i cantanti che hanno allietato l’evento con il loro canto.

Tutti hanno ricevuto applausi dagli ospiti in sala.

L’incontro è stato chiuso alle 19 con il saluto, i ringraziamenti e l’arrivederci ai prossimi eventi di maggio e giugno.

Alberto Del Grosso

Giornalista Garante dei Lettori

del giornale Positanonews