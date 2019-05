NA 17-19/5/19 presso la Sala Sannazaro sarà presentato il Gulf Naples Independent Film Festival

Comunicato Stampa

Il 17 Maggio parte il “Gulf of Naples Independent Film Festival

Tutto pronto per il 17 Maggio, giorno in cui il “Gulf of Naples Independent Film Festival” diretto da Umberto Santacroce e coordinato da Vittorio Adinolfi, aprirà le sue porte alla rassegna internazionale cinematografica arrivato alla sua quinta edizione. Il Festival è un evento votato a promuovere e diffondere film che non hanno la giusta visibilità e distribuzione, diventando negli anni un punto di riferimento e di incontro fra le diverse esperienze artistiche.

L’iniziativa, nata quasi per caso, grazie alla passione per la “settima arte” dei suoi ideatori-organizzatori, ha ottenuto fin dal suo esordio un successo inatteso, registrando la partecipazione di film provenienti da tutto il mondo. Nelle quattro edizioni precedenti sono pervenuti un centinaio di film da 40 paesi diversi.

Le categorie competitive del Festival sono: Lungometraggio, Cortometraggio, Documentario e Webseries. I premi saranno: Miglior Lungometraggio, Miglior Cortometraggio, Miglior Documentario, Miglior Webseries, Premio Elvio Porta per la miglior sceneggiatura e Menzione Speciale del festival.

Ancora una volta le giurie hanno un carattere internazionale perché ne fanno parte anche i registi e produttori stranieri vincitori delle precedenti edizioni che hanno aderito con entusiasmo alla proposta.

Novità di questa quinta edizione è l’accordo tra il Festival ed Easycinema, società di distribuzione cinematografica, che proporrà al miglior lungometraggio e al miglior documentario un mandato di distribuzione.

Sarà allestita, come negli anni passati, una mostra di manifesti cinematografici d’epoca, dedicata al “Cappa e Spada” degli anni ‘50, con particolare attenzione alle produzioni italiane, provenienti dalla collezione privata di Alberto e Sara Bruno.

Anche quest’anno il festival si svolgerà nella sua sede storica, la Sala Sannazaro, che ospiterà la manifestazione dal 17 al 19 maggio, con proiezioni dal mattino. La premiazione avverrà il 19 maggio alle ore 19:00, al termine di tutte le proiezioni. La serata finale sarà presentata dall’entertainer Flavio Sly.

La zona è raggiungibile con la metro Linea 2 fermata Mergellina

