Museo Ferroviario di Pietrarsa: Il Binario Borbonico vi aspetta per un Aperitivo al Tramonto

Nell’incantevole cornice del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, ha riaperto il Binario Borbonico: una splendida location con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli, dove è possibile sorseggiare un drink e lasciarsi trasportare dall’atmosfera magica creata da fari, fontane maestose e arcobaleni di luci. Per offrire un servizio unico ed impeccabile, gli organizzatori hanno cercato di migliorare ogni singolo aspetto, infatti per quest’estate si propone il format “Aperitivo al Tramonto”: ogni settimana, dal mercoledì alla domenica, il Binario Borbonico apre le porte a tutti coloro che vorranno ammirare le spettacolari sfumature colorate del calar del sole e trascorrere una piacevole serata all’insegna del gusto e del divertimento. Gli organizzatori, Gianmauro SANNINO e Simone CANZANO, annunciano che per quest’anno è prevista una grande novità: la consumazione all’interno della location è onnicomprensiva del biglietto d’ingresso del Museo.

Non ci resta che approfittare di quest’occasione per riscoprire e conoscere i tesori racchiusi in un museo unico al mondo, ricco di storia e tradizioni di un Paese di grande interesse culturale, quale la nostra Bella Italia.

(Il Binario Borbonico resterà aperto dal mercoledì alla domenica secondo i seguenti orari: mercoledì e giovedì dalle 17:00 all’01:00, venerdì dalle 17:00 alle 02:00, sabato e domenica dalle 10:00 alle 02:00. Sarà accessibile dal 24 Maggio al 4 Agosto, poi dal 28 Agosto fino al 15 Settembre).