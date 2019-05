Molte zone della Costiera Amalfitana senz’acqua. Ecco cos’è successo. L’Ausino se ne frega

Questa mattina è stato un risveglio arido per tanti in Costiera Amalfitana. Molti sono stati i reclami degli utenti all’Ausino di Salerno riportati in anteprima da Positanonews, Positano, Amalfi, Minori Ma cos’è successo?

A quanto pare stanotte è saltato il tubo principale che alimenta il serbatoio di Dragonea, a Vietri sul Mare, che porta l’acqua in Costiera, scatenando così un calo di pressione dell’acqua o addirittura lo stop totale dell’erogazione idrica in molte case.

Tecnici ed operai specializzati dell’Ausino stanno provvedendo dalla scorsa notte a limitare al minimo i danni. Infatti, sono giunti sul luogo della rottura alla prima segnalazione.

La situazione è ritornata alla normalità verso mezzogiorno , ma l’Ausino se ne frega in quanto a informazione, se andate sulla pagina facebook da avvisi sono di Cava de’ Tirreni, dei problemi in Costiera amalfitana , a distanza di sette ore dai disagi, neanche un avviso o una spiegazione…