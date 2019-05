L’ eco-compattatore, raccoglitore capace di ridurre venti volte il volume del rifiuto, apporta vari benefici: si avranno “rifiuti puliti” che non devono essere sottoposti a ulteriori operazioni di selezione o trattamento ma che possono essere inviati direttamente alla fase di recupero e si otterrà una immediata gratificazione economica per il cittadino con buoni da utilizzare presso le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa. Ai cittadini che conferiranno i rifiuti presso l’eco-compattatore, infatti, saranno erogati buoni sconto, spendibili per l’acquisto di merci e prodotti presso gli esercizi commerciali convenzionati.

L’ incentivo sarà corrisposto con le seguenti modalità: ad ogni bottiglia e/o lattina depositata sarà emesso al cittadino uno scontrino/credito del valore convenzionale di un punto. Al raggiungimento di 500 punti, il cittadino potrà recarsi presso l’ufficio comunale preposto per convertire gli scontrini in un buono sconto di importo pari ad € 5,00. Per poter spendere il buono sconto di € 5,00 presso un esercizio convenzionato è necessario fare una spesa di almeno € 15,00. I buoni non sono cumulabili.

L’utilizzo dell’eco-compattatore, inoltre, stimola una coscienza ambientale nell’utente e instaura un’abitudine ecologica di riduzione e riciclo, valorizzando un comportamento ecologico corretto.

Il riciclo è una delle azioni più importanti per la salvaguardia dell’ambiente: è il miglior modo per preservare e mantenere le nostre risorse naturali, per amore del Pianeta e delle nuove generazioni.