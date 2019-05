Minori, Smart “aggancia” un Liberty: un tamponamento inverosimile

Intorno alle 13, a Minori, si segnala un tamponamento inverosimile. Una Smart ha “agganciato” un Liberty mentre era in marcia. Non si spiega come il paraurti della vettura si possa attaccato al mezzo due ruote, tanto da tener quest’ultimo in bilico. Persino i soccorritori hanno trovato difficoltà a staccare i pezzi incastrati.

Il conducente del motorino ha accusato un colpo di frusta, forse per rimanere in sella al proprio Liberty: per lui è stato necessario l’intervento del 118 che lo ha condotto al Pronto Soccorso di Castiglione per le cure e gli esami necessari. Polizia Municipale e Carabinieri sono intervenuti per far defluire il traffico, fermo per alcuni minuti.