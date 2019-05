Domani, sabato 18 maggio alle 20.30 , si terrà in piazza Cantilena a Minori, in Costiera Amalfitana, il comizio elettorale con interventi dei candidati al Consiglio Comunale della lista Via Nova – Per andare oltre insieme del sindaco uscente Andrea Reale.

Reale ci prova per la terza volta ed è convinto della sua candidatura. Lui e la sua lista si sfideranno contro Giuseppe Mansi alle ormai imminenti elezioni amministrative del 26 maggio (domenica prossima).

Durante il comizio, oltre agli interventi dei candidati che insieme a Reale sosterranno la lista Via Nova, verrà discusso il programma elettorale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Candidato sindaco

Andrea Reale

Via Nova – Per Andare Oltre Insieme

Antonio Apicella, Sergio Bonito, Viviana Bottone, Maria Citro, Luigi Di Ruocco, Alfonso Fortezza, Paola Mansi, Antonio Proto, Paolo Russo, Carmine Troiano