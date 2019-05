Minori: Si avvicina il giorno delle comunali. Il pensiero di Gaspare Apicella

Il 19 maggio sarà l’ultima domenica utile per gli strusci, per i corsi principali delle città o per i lungomari, per stringere più mani possibile. Anche chi ti passava accanto fino ad ieri senza degnarti di una sguardo, si avvicinerà per stringerti la mano e sorriderti: potenza della doppia faccia.

E sarà l’ultima domenica, tempo atmosferico permettendo, di poter arringare la folla (se folla ci sarà) dai palchi o dai balconi per tentare di convincere un po’ di elettori ed elettrici, dimenticando forse che la gente ha già scelto in cuor suo.

E sarà l’ultima settimana in cui, particolarmente di sera, girerà per le case gente con pacchi regalo, pacchettini e cibarie varie, non chè le famose “damigianelle” del vino fatto in casa.

Noi siamo fermamente convinti che a Tramonti, come a Furore, come a Minori i giochi sono già fatti e che non è tempo di nuove avventure.