Minori: Reale si riconferma sindaco. Ecco il messaggio di ringraziamento.

Andrea Reale si riconferma sindaco di Minori, in Costiera Amalfitana. Ecco il suo ringraziamento:

Grazie Minori, grazie per aver tenuto saldo tra le mani il tuo futuro, grazie per aver scelto di proseguire lungo una strada già intrapresa: quella del progresso, della giustizia sociale e di una generalizzata responsabilità che fa di ogni minorese l’artefice delle sorti del paese.

Grazie a tutte le donne e gli uomini che si sono impegnati in un confronto democratico che ha appassionato per la sua intensità, senza peraltro trascendere in comportamenti scorretti. E’ importante che si continui così, nel segno del rispetto e dell’apertura al confronto.

Grazie agli elettori, nessuno escluso, che hanno dimostrato ancora una volta il proprio attaccamento alle ragioni della democrazia, facendo di Minori un esempio di partecipazione civile.

Grazie ai principi e ai valori che sono a fondamento della libertà di tutti e che, sanciti nella Costituzione repubblicana, valgono da argine a qualsiasi deriva oscurantista.

Grazie, infine, agli elettori e ai militanti di ViaNova per aver offerto questo ennesimo esempio di coerenza, esaltando un rapporto di fiducia che va OLTRE la politica, finendo per diventare (c’è da crederlo) affetto.

E’ straordinario. Per tutti. Ancora grazie.