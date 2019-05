Minori, piange Antonio Marrazzo il “cantante”

Minori, Costiera amalfitana. Lutto perAntonio Marrazzo, 81 anni , conosciuto come il “Cantante”, per il suo modo gioviale di esprimersi fra la gente con la sua voce. Uomo semplice e buono, gran lavoratore onesto teneva l’edicola in piazza con la moglie Trofimena Orio, a lei e ai figli Elena, Nada e Vincenzo, i generi Antonio e Jordi, la cara nipotina Giulia ed i fratelli le condoglianze della redazione di Positanonews

I funerali si terranno domani sabato 25 maggio, alle 16, nella Chiesa della patrona Santa Trofimena che tanto venerava.