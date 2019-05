Minori: la scomparsa di Alfonso Anatruda, ‘o sartulillo

Scendeva da via Mon te a Minori un paio di giorni a settimana anche per visitare i vecchi clienti per consegnare le varie aggiustature di pantaloni, giacche e varie o per prendere le dovute misure dei capi da “aggiustare”

Era rimasto, dopo che anni addidetro il suo maestro venne a manacare, l’unico “sarturillo” del borgo: scapolo, serio, educato. Aveva una immensa pazienza ed elargiva consgili sempre accettati ai suoi affezionati clienti

La sfortuna ha voluto che improvvisamente fosse assalito da seri problermi al cuore che sembrava avesse superato: ma il “colpo ultimo” è stato micidiale e lo ha stroncato.

Viveva un una abitazione “‘ngoppa ‘o monte” dove arrivava, trasportsto da un venticello allettante, il sapore del mare e dove era assistito amorevolmente da parenti vicini di casa.

Funerali lunedì alle ore 10.30 nella basilica di santa Trofimena a Minori

Un pensiero commosso da Gaspare con le condoglianze della redazione di Positanonews