Minori: Domani nuovo comizio elettorale di Andrea Reale

Nella giornata di domani, Giovedì 23 Maggio alle ore 20:30, in piazza Cantilena a Minori, in Costiera Amalfitana, avrà nuovamente luogo il comizio elettorale della lista Via Nova – Per andare oltre insieme del sindaco uscente Andrea Reale.

Il sindaco uscente è sempre più convinto della sua candidatura, riprovandoci per la terza volta. Nelle elezioni ormai imminenti di Domenica 26 Maggio, la sua lista entrerà in sfida con Giuseppe Mansi.

Il comizio sarà accompagnato da interventi dei candidati al Consiglio Comunale, che sosterranno la lista di Andrea Reale.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.