Minori, Costa d’ Amalfi . Personale di Giuseppe Proto a Spoleto

Minori, Costa d’ Amalfi . Il giovane artista minorese Giuseppe Proto approda a Spoleto, allo Spoleto Art Festival su espressa volontà del prof. Filippini e di A. Natale, in un abbraccio tra la costa amalfitana, terra dei pittori costaioli, e l’UMBRIA. Gaspare Apicella, puntuale cronista, storico del quotidiano, della sua amata Minori, di cui parla da decenni, di cui l’ultimo su Positanonews, ci informa dei grandi progressi di questo giovane che ha l’arte nel sangue, non solo pittore, ma straordinario fotografo, trasmessa anche dalla famiglia, che conserva la passione per l’arte culinaria nel buen ritrovo de “La Botte”.

Il 12 di maggio e fino al 26 per Proto è stata allestita una personale di pittura dove l’artista minorese espone circa 30 opere con soggetto principale la costa amalfitana con le sue luci ed i suoi affascinanti colori, opere pregne di significato ed espressioni artistiche sempre più mature. Festeggia Proto anche il ventennale del suo ingresso nel mondo della pittura, esponendo nella sala dell’ex Monte di Pietà in via Aurelio Saffi, dirimpettaia del palazzo del Comune Trattasi della prima personale di Giuseppe Proto fuori dalle mura amalfitane e la fortuna ha voluto che iniziasse proprio in una città dove si scrivwe Arte con la maiuscola.

I successi verranno ancora copiosi perchè la bravura viene sempre premiata.. Un pensiero affettuoso al suo Maestro Vittorio Mansi e gli auguri di tutta la redazione di Positanonews.

Ad Maiora