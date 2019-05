Minori- Prima Comunione. L’augurio di Gaspare Apicella

SI sono avvicinati per la prima volta alla Mensa Eucaristica i cuginetti Daria Fusco e Paolo Scocca.

Cerimonia nella Basilica di Santa Trofimena a Minori nel corso di una Messa officiata dal parroco don Ennio Paolillo in una chiesa affollata all’inverosimile

L’avversità atmosferica non ha consentito l’uscita dalla Casa delle Suore Domenicane al Petrito con corteo fino alla Basilica attraverso parte di via Vittorio Emanuele per il quale le mamme avevano sfoggiato il vestito “importante”. Ottimo momento quello dell’accostamento all’altare per ricevere l’Eucarestia anche dei genitori dei comunicandi. Al termine momento conviviale con pranzo insieme al Due Torri di Maiori in una atmosfera gioiosa e con l’arrivo di una serata

serena ed invitante ad una passeggiata a piedi, per il ritorno a Minori.

Auguri a voi da Gaspare e dalla redazione di Positanonews