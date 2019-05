Minori: Campagna elettorale elettronica di Gaspare Apicella

Che nostalgia! Questa campagna elettorale in preparazione del rinnovo del Consiglio comunale è deprimente, silenziosa se non muta, priva di quel mordente che ha sempre segnato queste fasi della vita sociale minorese.

Nostalgia per gli affollati discorsi in piazza, spesso contestati in modo molto amichevole. che fungevano da una sorta di sondaggio per la presenza o meno di ascoltatori-elettori

Ora si fa tutto via telefonino, facebook e quanto altro.

Persino le visite domiciliari stanno esaurendosi, alla faccia di chi nel 1990 votò contro il sindaco in carica colpevole di non avergli fatto visita.

Ma chi non ha “amicizie” su face book ed altro è fuori?, non viene considerato?

Quindi niente discorsi, niente riunioni, niente gruppetti sulle panchine del lungomare, niente tavoli crocicchio al bar. Peccato! Forse qualcuno non voterà