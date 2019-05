Minori campagna elettorale avvelenata e il gruppo facebook “Sei di Minori” blocca i post

Minori, Costiera amalfitana. A una settimana dalla chiusura della campagna elettorale aumentano i veleni anche in Costa d’ Amalfi , al punto che un gruppo facebook “Sei di Minori” ha deciso di bloccare i post politici

“Da questo momento sono vietati: post, commenti e anche “allusioni” riguardanti la situazione politica del momento che Minori sta vivendo, perché non c’è obiettività ma si va aldilà delle critiche, si tocca il personale cosa che nessuno di noi deve mettere bocca o esprimere giudizi verso chicchessia, soprattutto perché onestamente è brutto vedere animarsi questo gruppo solo per criticare accusare o polemizzare… Grazie, e qualsiasi articolo di qualsiasi giornale online non sarà più accettato nonostante, ho sempre sostenuto la libertà di pensiero e di opinione”

Una scelta apprezzabile , forse nata proprio dopo i commenti a un articolo di Positanonews, che ha molto seguito a quanto pare , visto che lo scontro fra il gruppo del sindaco uscente Andrea Reale, che prova a vincere per la terza volta consecutiva, e le opposizioni unite con Cioffi e Mormile, sembra sempre più duro. Accuse sempre sul personale da entrambi i fronti , abbiamo proposto a loro, come a tutti i candidati sindaci della Divina , come Positanonews, dal 2005 primo giornale online del territorio , un faccia a faccia sui programmi , ma , come già successo ad Atrani, dubitiamo che ci si arrivi. Intanto bene ha fatto “Sei di Minori” a bloccare i post, sacrificando visite , cosa che faremo anche noi, limitandoci all’informazione elettorale, per non dar stura a volgarità o attacchi che nulla hanno a che fare con i programmi del paese.